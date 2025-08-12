Le disparó a un amigo y se entregó en la comisaría, asegura que fue en defensa propia

Francisco José Oyarzú, juez de Garantías 1 de Orán, condenó a un hombre a la pena de 3 años de prisión de ejecución en suspenso.

Durante la audiencia de juicio abreviado fue encontrado autor del delito de homicidio en grado de tentativa con exceso en la legítima defensa y portación ilegal de arma de fuego de uso civil en concurso real.

En su fallo dispuso el pago de un millón quinientos mil pesos en concepto de reparación por el daño causado a la víctima. De esa forma, el magistrado avaló el acuerdo presentado por las partes, con el reconocimiento del acusado y la aceptación por parte de la víctima.

El hecho ocurrió el 6 de abril pasado, en Rivadavia Banda Sur, durante una fiesta en la que estaban tomando bebidas alcohólicas. Esa madrugada, la víctima sacó un arma de fuego de su cintura y empezó a molestar a las personas, apuntándolos a la cabeza, por los cuales algunos empezaron a irse del lugar.

Entre ellos estaba el acusado que estaba desconectando el parlante, cuando el joven se acercó por atrás, le pegó en la cabeza con la punta del arma, y le provocó una herida. Entonces fue que el imputado sacó un arma de fuego de su ropa y disparó al cuerpo de la víctima. Posteriormente se dirigió a la Comisaria a entregar el arma de fuego y contar lo ocurrido.