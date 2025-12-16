Crimen en el Galpón: Hay tres imputados por el caso Gallardo y la familia pide juicio oral

El 6 de octubre de 2024, un violento episodio ocurrido en la localidad de El Galpón terminó con la vida de Lucas Franco Gallardo, un joven de 19 años.

La víctima fue hallada gravemente herida durante la madrugada en el barrio San Francisco y, pese a ser trasladada de urgencia, ingresó sin vida al hospital San Francisco Solano.

El hecho fue reportado al Sistema de Emergencias 911 cerca de las 5:55. Según el informe médico, el joven falleció alrededor de las 6:30 como consecuencia de una herida de arma blanca que afectó el músculo cardíaco, provocando un paro por shock hipovolémico, diagnóstico que fue confirmado posteriormente por el médico forense.

De acuerdo a los primeros datos aportados por la Policía, un grupo de jóvenes se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas en la vía pública cuando se produjo una discusión. En ese contexto, uno de los involucrados habría golpeado a Gallardo con una botella en la cabeza y luego otro joven lo apuñaló.

Tras un operativo de búsqueda, los investigadores secuestraron el arma homicida, un cuchillo tipo Tramontina de tamaño mediano con manchas de sangre, que había sido ocultado en una zona de monte. También se incautaron prendas de vestir pertenecientes a los sospechosos.

Los tres hombres señalados como partícipes del hecho fueron detenidos y el fiscal penal N° 1 de Metán, Sergio Castellanos, confirmó que quedaron formalmente imputados por homicidio simple. La causa se tramita actualmente bajo el sistema de audiencias flexibles multipropósito.

Familiares de la víctima expresaron su reclamo de justicia y solicitaron que la causa sea elevada a juicio oral y público, además de un cambio en la calificación legal. “Queremos que se juzgue lo que pasó y que no haya flexibilidad en la condena”, manifestaron, al tiempo que pidieron una respuesta firme del Poder Judicial.