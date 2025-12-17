120 personas usurparon una finca en el norte y fueron desalojados

La causa estaba siendo investigada por el fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, quien solicitó la medida judicial que permitió el desalojo y la restitución de una finca de 7 hectáreas, ordenado por el Juzgado de Garantías N° 1 del Distrito Judicial del Norte – Tartagal.

La finca está ubicada en el B° Ferroviario y fue devuelta a su titular. Se trataba de 120 personas aproximadamente.

Del desalogo participó personal de la Policía de la Provincia, quienes le dieron lectura a la orden judicial y avanzó en el despeje del predio sin registrarse incidentes, ya que una parte significativa de los ocupantes se retiró de manera voluntaria, desmontando estructuras precarias y trasladando sus pertenencias con medios propios y con el apoyo logístico de la Municipalidad de Salvador Mazza.

El operativo contó además con la colaboración de bomberos voluntarios y personal municipal, y finalizó cerca del mediodía, sin que se registraran personas lesionadas ni hechos de violencia.

Por disposición del fiscal Cazón, se implantó una consigna policial fija en el lugar, a fin de resguardar el inmueble hasta que el propietario concrete su cierre definitivo y prevenir nuevas ocupaciones.