Seguridad: “La violencia intrafamiliar y el alcohol concentran gran parte de las intervenciones”

Atravesando el último tramo del 2025, el ministro de Seguridad de la Provincia de Salta, Gaspar Solá hizo un balance del año, remarcando las zonas de mayor conflictividad y los casos que requirieron mayor intervención policial.

Una de las estrategias que llevó adelante el Ministerio fue el trazado del mapa delictivo, el cual permitió identificar que en Salta capital, en algunas zonas como sudeste y norte, se presentan mayores niveles de violencia como entre grupos antagónicos.

La violencia intrafamiliar y el consumo de alcohol, fueron de las principales situaciones por las que tuvo que intervenir la Policía.

En diálogo con El Once TV, el ministro informó que durante el año hubo un ingreso de más de 4.000 personas en el centro de contraventores, lo cual significa un mayor trabajo en materia contravencional, además destacó el trabajo coordinado con el Municipio.

El despeje de canales como de la Esteco y los conflictos por presencia de trapitos en la vía pública ocuparon un lugar importante en los operativos.

Para finalizar, hizo hincapié en el año histórico en materia de entrega de móviles por parte del Gobierno de Salta, con 147 unidades móviles otorgadas mejorando el Parque Automotor.