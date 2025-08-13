En julio una familia necesitó $1.150.000 para no ser pobre

El costo de las canastas básicas subió 1,9% en julio, en línea con la inflación general, según publicó el INDEC en la jornada de hoy.

Con estos incrementos, la Canasta Básica Total, que determina la línea de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide el umbral de indigencia, crecieron en la misma proporción. De este modo, una familia compuesta por dos adultos y dos niños necesitó $1.149.353 para no ser considerada pobre y $515.405 para no ser indigente.

Vale recordar la CBA se ha determinado tomando en cuenta los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, de actividad moderada, cubra durante un mes esas necesidades (adulto equivalente).