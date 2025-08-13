Incrementó un 40% el uso del casco en Salta Capital

Desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta incrementaron los controles en los motociclistas para concientizar sobre el uso del casco.

En la jornada de hoy, desde de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se realizaron controles a los conductores sobre la ruta nacional 51, en la zona de San Luis. Allí se verificó que los motociclistas tengan los papeles en regla, usen casco y lleven las luces encendidas.

En el marco de estos procedimientos, el titular del área de tránsito, Matías Assennato, aseguró que en el inicio de la gestión solo 3 de cada 10 motociclistas usaban casco, mientras que, en la actualidad, lo utilizan 7 de cada 10. “Nuestra meta es llegar a que el 100 % de los conductores lo lleven puesto” aseveró.

El incremento es del 40%, lo que impactó en la disminución de las sanciones a los conductores.