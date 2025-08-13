Operaron a Patricia Bullrich en Buenos Aires: Qué le pasó

Patricia Bullrich fue operada este miércoles con una intervención quirúrgica calificada como programada. A pesar de que no se confirmó el motivo de la operación, ya que la ministra de Seguridad mantuvo la situación bajo reserva, las primeras versiones que trascendieron hablan de una cirugía de tiroides, aunque el verdadero motivo no fue confirmado.

La intervención quirúrgica de la ministra de Seguridad Nacional realizada en el Hospital de Clínicas fue definido como “programada, mínima y ambulatoria” por parte de su entorno. Los voceros de la funcionaria minimizaron el procedimiento y confirmaron que la operación fue sencilla.

Sin embargo, a pesar de trascendió que el procedimiento podría tratarse de una cirugía de la tiroides, está información no fue confirmada por el momento.

Incluso, las redes sociales de Patricia Bullrich se mantuvieron activas luego de que se diera a conocer la inflación del 1,9% de julio debido a que se publicó un mensaje desde su cuenta personal de X (ex Twitter) alrededor de las 17:00 de la tarde, donde celebró los logros del Gobierno de Javier Milei de mantener la inflación debajo del 2% durante dos meses seguidos.

La posibilidad de que Patricia Bullrich se presente como candidata a las elecciones legislativas de octubre

Una de las especulaciones en torno a la figura de Patricia Bullrich es si podría presentarse como candidata a senadora para competir en las elecciones legislativas del 26 de octubre. “Hay que esperar el domingo”, dijo la ministra, por lo que se mantiene la incógnita de cuál será su papel en las elecciones legislativas generales.

“Faltan unos días y estoy dispuesta a ir adonde el proyecto me necesite. Es una característica mía esa, donde hay una batalla difícil ahí estoy. Seguridad es difícil y hoy el Senado es difícil, todo el tiempo están pensando en cómo voltear lo que quiere el Gobierno”, expresó Patricia Bullrich, una de las figuras elementales del Gobierno de Javier Milei. /Radio Mitre