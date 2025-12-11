Hoy habrá jornada de descacharrado en la UNSa

Este jueves la zona norte será escenario de la jornada de descacharrado. Esta vez, será en la Universidad Nacional de Salta de 9:00 a 13:00.

Se llevarán a cabo diferentes acciones de educación ambiental, separación diferenciada, reducción, reciclaje y valorización de residuos, fomentando la participación activa de la comunidad universitaria.

Todas las actividades están organizadas por la Municipalidad con el fin de reducir los criaderos y reservorios del mosquito transmisor del Dengue. Se retirarán todo tipo de elementos que favorezcan la conformación de microbasurales y criaderos del mosquito.

Los trabajos, que forman parte del plan de lucha contra el Dengue, están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos, con el apoyo del Ministerio de Salud de la provincia de Salta y Dirección de Vectores de Nación.