Juan Martín Gilly asumió la presidencia de la Cámara de Minería de Salta

La Cámara de Minería de Salta (CMS) eligió a sus nuevas autoridades durante la Asamblea General Ordinaria celebrada el 13 de agosto, designando a Juan Martín Gilly como presidente para el período 2025–2027.

La nueva Comisión Directiva quedó conformada por representantes de las principales empresas mineras de la provincia, incluyendo vicepresidencias a cargo de Rio Tinto- Rincón Mining y Eduardo Isasmendi (Alpha Lithium Argentina), además de cargos clave como secretaria, tesorería y vocalías que abarcan a actores de toda la cadena productiva.

El órgano de fiscalización y la gerencia también fueron renovados, consolidando la estructura institucional de la CMS.

Durante la asamblea, Gilly comentó sus sensaciones. "Es un honor asumir la responsabilidad de representar a nuestra Cámara en este momento clave para la minería salteña. Continuaremos trabajando para fortalecer los vínculos con todos los actores de la cadena de valor, impulsando el desarrollo local y consolidando a Salta como referente minero a nivel nacional e internacional."

Asimismo, subrayó la importancia de la unidad del sector y el compromiso con el desarrollo económico y social de la provincia: "Nuestro objetivo es generar consensos, promover el crecimiento de las empresas socias y transformar el enorme potencial de la minería en oportunidades concretas para todos los salteños."

La nueva conducción asume en un año especial: el 60° aniversario de la Cámara. Entre sus desafíos se encuentran fortalecer la competitividad del sector, profundizar el diálogo con las comunidades y consolidar a la minería como motor de progreso provincial.