Día del Niño: más compra de juguetes económicos y menos venta de ropa en Salta

A pocos días del Día del Niño, desde el comercio salteño señalan un cambio en los hábitos de compra. Alejandra, propietaria de Mi Yopita, explicó a Informate Salta que, si bien la ropa para chicos sigue siendo un producto fuerte en su tienda, la tendencia marca que este año las familias priorizan precios y optan por juguetes más económicos.

"Para el Día del Niño nunca se vio que se compre más ropa que juguete, y eso que en mi comercio vendo ropa para niños. Lo que sí se vio fue una baja en el ticket promedio, la gente está buscando precios. La competencia con el exterior hace que vengan a buscar un producto más económico", señaló.

La comerciante remarcó que, más allá de la situación económica, el interés de los chicos sigue estando en los juguetes: "Realmente para el Día del Niño, el nene quiere juguetes, te das cuenta con su reacción. Nosotros estamos fomentando que los nenes dejen las pantallas".

En cuanto a la competencia, Alejandra advirtió que plataformas como Shein o Temu todavía no tienen un gran impacto directo, pero cree que en algún momento sí se sentirá su influencia, sobre todo por la situación en la frontera. "Vos lo podés vender a 10, pero ellos lo venden a 3. Nos preocupa la cantidad de mercadería ilegal que ingresa", advirtió.