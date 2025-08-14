Se viene el Día del Niño, ¿cuáles eran los juguetes que recibían los salteños?

Este domingo 17 de agosto es el Día del Niño, una jornada donde los pequeños podrán disfrutar de su día, pero también es una fecha donde los adultos recuerdan con cariño su infancia.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó al corazón del centro salteño, la plaza 9 de Julio, para preguntarle a los salteños qué juguete recuerdan con cariño.

“Un trompo” fue la respuesta de un salteño entrado en años que recordó su juguete añorado, un juguete que todavía persiste, mientras que su amigo dijo que los camioncitos de madera eran lo mejor, sobre todo cuando le colocaban las ruedas hechas de latas de picadillo para darle movilidad.

Las piletas inflables pequeñas, las pistolas con sonido y los juegos de mesa como oca o ludo, fueron los favoritos de un salteño.

La bicicleta por supuesto estuvo en la respuesta de algunos que ni bien recibieron esta movilidad de pequeños se volvieron imparables: “Salía a andar por todos lados”.

Los barriletes y ropa también formaron parte de los regalos que recibían para el Día del Niño, mientras que una de las mujeres entrevistadas mencionó a las muñecas como las más elegidas.

“Una radio” comentó una mujer, que señaló a este dispositivo como un elemento que marcó su infancia.

Por supuesto en el país del futbol, la pelota es uno de los regalos más obtenidos, siendo un juguete compartido por muchos: “Nos escapábamos con mis primos y amigos y mi vieja nos salía a buscar”.