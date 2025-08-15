Virgen de Urkupiña: Salta se prepara para una jornada de intensa devoción y fe

Este viernes, la ciudad de Salta vivirá una jornada de intensa devoción con la celebración de la Virgen de Urkupiña. La actividad central será la tradicional procesión, pero la jornada comenzará temprano con la bendición de autos, que se realizará de 9:00 a 12:30 hs, con ingreso por calles Zuviría y Anzoátegui.

Durante todo el día se celebrarán misas a las 9:00, 11:00, 12:30, 19:00 y 20:30 hs, brindando a los fieles distintas oportunidades para participar. El momento más esperado será la procesión en el Campo de la Cruz, programada para las 16:00 hs, donde se espera la concurrencia de cientos de devotos acompañando la imagen de la Virgen.

La jornada se perfila como una de las celebraciones religiosas más importantes de la provincia, combinando tradición, fe y encuentro comunitario.