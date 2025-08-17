Elecciones en Bolivia: Cerraron las mesas y crece la expectativa por los resultados

Tras el cierre del proceso electoral, los bolivianos aguardan el resultado de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

Los primeros resultados preliminares se esperan para esta noche, en medio de una fuerte expectativa por un eventual giro hacia la derecha tras 20 años de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), que llegó a las elecciones fuertemente dividido.

Los sondeos vaticinan que ninguno de los ocho candidatos -todos hombres- logrará el triunfo en esta primera vuelta. Para ser electo presidente, el ganador necesita el 50% más uno de los votos o al menos el 40%, con 10 puntos de ventaja sobre el segundo.

Los grandes favoritos para acceder al balotaje, previsto para el 19 de octubre, son el expresidente Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre, derecha) y el empresario Samuel Doria Medina (Unidad Nacional, centroderecha).

En un segundo plano, están el titular del Senado, Andrónico Rodríguez (Alianza Popular, izquierda), disidente del MAS y distanciado del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales, y el legislador Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano).

Los otros postulantes, con escasas posibilidades, son el militar Manfred Reyes Villa(Autonomía para Bolivia-Súmate, derecha); Eduardo del Castillo (Movimiento al Socialismo/MAS); Jhonny Fernández (Fuerza del Pueblo, derecha populista) y Pavel Aracena Vargas (Libertad y Progreso–ADN, derecha liberal-nacionalista).

Evo Morales, debilitado y con un pedido de captura en una causa por abuso de menores, se encuentra atrincherado en su reducto del Chapare, desde donde llamó al voto nulo.

En estas elecciones se elegirá al nuevo presidente y vice que gobernará desde 2025 a 2030. También se renuevan los 130 integrantes de Diputados y los 36 del Senado. Más de 7,9 millones de bolivianos estaban habilitados para sufragar.

En varias de las nueve regiones del país, los jurados electorales ya iniciaron el escrutinio en las 34.026 mesas instaladas, según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).