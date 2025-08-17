Noche Patriótica: Homenaje artístico por parte de la Municipalidad al General San Martín

La Municipalidad de Salta, a través del Ente de Turismo, llevó adelante un homenaje al General José de San Martín con una presentación artística realizada en la explanada del Cabildo Histórico, donde vecinos y turistas disfrutaron de una tarde de música y danzas tradicionales.

El espectáculo estuvo a cargo del Taller de Formación Artística – Danzas Folclóricas Tradición Salteña, bajo la dirección de los profesores Mercedes Villagra y Ezequiel Carabajal. Sobre el histórico escenario se desplegó una muestra de bailes típicos que resaltaron la identidad cultural y las raíces folclóricas de la provincia.

La actividad formó parte de la agenda de actos conmemorativos por el 175° aniversario del paso a la inmortalidad del Libertador. Con propuestas culturales y artísticas, la Municipalidad reafirma su compromiso con la difusión de la historia, la tradición y los valores patrios.