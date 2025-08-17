Ruta 50: Identificaron a la mujer fallecida en el trágico siniestro

Una mujer perdió la vida el pasado viernes por la mañana en un accidente ocurrido sobre la Ruta Nacional 50, en inmediaciones de la ciudad de Orán. La víctima fue identificada como Julia Elena Sánchez, de 42 años.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación, la mujer había cruzado la ruta hasta un altar del Gauchito Gil para encender una vela y dejar ofrendas de coca y cigarrillos. Al intentar regresar, fue embestida por un vehículo y falleció en el lugar debido a la gravedad del impacto.

El hecho generó conmoción entre vecinos y devotos que suelen concurrir a esa zona para dejar sus ofrendas, al tiempo que se espera el avance de las pericias para determinar responsabilidades en el siniestro.