Se busca: Mirá el video de un nuevo robo en la ciudad, ¿los conocés?

La inseguridad sigue golpeando con fuerza a los barrios de Salta, donde en menos de una semana se registraron dos hechos que reflejan distintas modalidades delictivas pero con un mismo denominador común: la creciente violencia y la vulnerabilidad de los comerciantes.

El primer episodio ocurrió la semana pasada en barrio Santa Lucía, cuando encapuchados ingresaron a un kiosco de calle Santa Catalina armados con un revólver y un cuchillo. En el atraco dispararon en tres ocasiones y apuñalaron al comerciante, generando pánico entre vecinos que escucharon las detonaciones. “Esto es una boca de lobos”, lamentó una vendedora de la zona, al señalar que el barrio ya no es el mismo y que los hechos de violencia se multiplican.

A este caso se suma lo ocurrido ayer por la tarde en la intersección de 12 de Octubre y Pedernera, donde un grupo de jóvenes ingresó a un negocio haciéndose pasar por clientes. Según relató el empleado que los atendía, comenzaron a preguntar precios, hasta que de un momento a otro salieron corriendo con lo robado.

El hecho quedó registrado en un video de las cámaras de seguridad del local, donde se observan claramente los rostros de los sospechosos y fue publicado por redes en búsqueda de la colaboración de la comunidad. La Policía trabaja sobre esas imágenes para identificarlos y dar con su paradero.

Vecinos y comerciantes advierten que la inseguridad ya “no tiene horario ni lugar”: ocurre de noche con armas en mano, pero también en plena tarde bajo engaños y fugas rápidas. Reclaman mayor presencia de las fuerzas de seguridad para evitar que la situación se agrave.