Salta, pionera en el deporte electrónico: Es sede del eSports Arena, el evento gamer más grande del norte

El Centro de Convenciones de Salta es el escenario del eSports Arena 2025, el primer gran evento de deportes electrónicos del norte argentino. Organizado por InFernales eSports y con el apoyo del Gobierno provincial, se convirtió en una experiencia única que combina videojuegos, cosplay y espectáculos en vivo, consolidando a Salta como referente en innovación, turismo y tecnología. El ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, participó en la apertura junto a la coordinadora Financiera, Natalia Suppa. Estuvo también el secretario de Modernización, Martín Güemes.

“Es un deporte tecnológico que muchos jóvenes practican y es fundamental que como sociedad nos adaptemos y tomemos medidas para procurar que sea de manera segura, controlada y responsable. En este sentido, la Provincia avanzó en distintas acciones, pero en el caso de los niños, los padres deben intervenir y acompañar su uso”, sostuvo Villada.

La competencia reúne a los mejores equipos profesionales de Counter-Strike, incluyendo a 9z Academy, Shinden, R2 Esports e InFernales eSports. El público también puede participar de torneos abiertos de Fortnite, Free Fire, FC25, Mortal Kombat 1, Mobile Legends, y Valorant. Una de las organizadoras del evento, Macarena Rodríguez, agradeció el apoyo y acompañamiento del Gobierno, y remarcó que esperan más de 2000 personas.

El evento cuenta, además, con figuras internacionales y enfrentamientos de alto nivel. En el escenario principal se vivirá un showmatch histórico de Warcraft III entre Rodrigo “Jens” Hinojosa, de Chile, actual top 1 del continente y top 7 del mundo, y Bernardo “PATO” Souza Rodrigues, de Brasil, top 2 continental.

Una propuesta completa

La iniciativa va más allá de las competencias: hay una Zona Expo con stands de tecnología y gaming, actividades interactivas, charlas con profesionales de la industria y creadores de contenido, sorteos, y regalos para los asistentes.