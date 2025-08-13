Choque en cadena a metros del Hospital San Bernardo

Accidente13/08/2025
choque en cadena

En la mañana de este miércoles, tres vehículos protagonizaron un choque en cadena sobre calle Mariano Boedo al 100, a pocos metros del Hospital San Bernardo, en la ciudad de Salta.

Si bien las causas del siniestro aún no fueron determinadas, efectivos de la Policía de la Provincia trabajaron en el lugar para ordenar el tránsito y realizar las pericias correspondientes.

El incidente generó importantes demoras en una zona de alta circulación, especialmente por el constante movimiento de pacientes, familiares y personal del centro de salud.

