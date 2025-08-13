Pagar multas será más fácil: Buscan reformar el Código de Faltas Municipales

Este martes, la Comisión de Legislación General del Concejo Deliberante dio el visto bueno al proyecto de Ordenanza impulsado por el Ejecutivo municipal que propone modificaciones al Código de Procedimiento en Materia de Faltas Municipales. La iniciativa, tratada en una reunión ampliada con funcionarios municipales, busca agilizar los procesos y facilitar el pago de multas.

El secretario Legal y Técnico, Miguel Núñez, explicó que el proyecto avanza en dos direcciones: por un lado, otorgar más facilidades a contribuyentes o infractores para abonar las multas, y por el otro, implementar medios digitales y electrónicos para la detección de infracciones, actualmente limitados al tránsito. “La idea es incorporar nueva tecnología para constatar infracciones y usar esa información como prueba para el juzgamiento de faltas”, detalló.

En este sentido, se ampliará la figura del pago voluntario, que dejará de aplicarse solo a infracciones viales para incluir otros tipos de faltas detectadas por medios electrónicos. Además, se contempla la posibilidad de aumentar el número de cuotas para abonar las sanciones, superando el actual límite de tres.

La jueza de Faltas, Natalia Torrejón, destacó que la medida permitirá que el infractor reconozca la falta y acceda a pagar un monto reducido en el momento, agilizando los procedimientos.

Por su parte, el asesor de Intendencia, Alejandro Levín, subrayó que la confección digital de las actas aportará mayor transparencia, reducirá inconsistencias y facilitará el ejercicio del derecho a defensa.

Tras responder consultas sobre la incorporación del domicilio fiscal electrónico y el formato de las actas, los concejales aprobaron el proyecto con modificaciones, incorporando aportes surgidos del debate.