Sergio Leavy rompe con Fuerza Patria y será candidato por el Partido de la Victoria

A pocas horas del cierre de listas, el senador nacional Sergio “Oso” Leavy confirmó su salida del frente Fuerza Patria y anunció que competirá con boleta propia representando al Partido de la Victoria.

La decisión sorprendió al peronismo salteño, ya que hasta último momento se especulaba con que el exgobernador Juan Manuel Urtubey encabezara la lista unificada del espacio. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto y Leavy decidió avanzar por separado.

Fuentes cercanas señalaron que el quiebre se precipitó ante la falta de acuerdos con los sectores que respaldan a Urtubey. Las intensas reuniones en la sede del Partido Justicialista, en las que participaron los interventores Sergio Berni y María Luz Alonso, no lograron consenso, en especial por las diferencias dentro del kirchnerismo respecto a la figura del exgobernador y sus críticas pasadas a Cristina Fernández de Kirchner.

La jugada de Leavy busca captar el apoyo de los sectores más duros del kirchnerismo y de votantes disconformes con la alianza con Urtubey.

La lista quedó conformada de la siguiente manera:

Sergio Leavy, candidato a senador nacional en primer término.

Laura Cartuccia, candidata a senadora en segundo término.

Marcela Jesús, candidata a diputada nacional en primer término.

Guido Giacosa, candidato a diputado en segundo término.

Blanca Chacón Door, candidata a diputada en tercer término.

La fractura profundiza la división en el peronismo salteño y reconfigura el escenario electoral de cara a los comicios legislativos de octubre.