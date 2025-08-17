Emilia Orozco será candidata a senadora por La Libertad Avanza en Salta

De cara a las elecciones legislativas de octubre, La Libertad Avanza confirmó a sus principales candidatos en Salta. La actual diputada nacional Emilia Orozco encabezará la lista de senadores nacionales, acompañada por el abogado Gonzalo Guzmán Coraita. Como suplentes fueron designados María Venegas y el empresario y exdiputado nacional Alfredo Olmedo.

En la categoría de diputados nacionales, la lista será encabezada por la periodista y actual legisladora Gabriela Flores, secundada por el legislador nacional Carlos Zapata y Paola Mielñik.

Olmedo aceptó ser suplente porque su prioridad es trabajar en el territorio con vistas a las elecciones provinciales de 2027. “Vemos que somos el único partido en donde no hay injerencia del saencismo”, afirmó a un medio local.

La definición de candidaturas despeja las dudas dentro del espacio libertario y configura la estrategia con la que buscarán fortalecer su presencia en el Congreso.