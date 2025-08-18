Otra vez, periodistas y comunicadores protagonistas de las elecciones en Salta

De cara a las elecciones del 26 de octubre, varios periodistas salteños serán candidatos y volverán a ocupar un rol central en la disputa política provincial.

A los casos ya conocidos de Mónica Juárez, Guillermo Kripper, o Vítín Lamberto entre otros, las elecciones nacionales sumarán otra vez a gente de los medios,

La actual diputada nacional y comunicadora social recibida de la UNSA, Emilia Orozco, cuyo mandato legislativo se extiende hasta 2027, encabezará la lista a senadora nacional por La Libertad Avanza, acompañada por el abogado mediático Gonzalo Guzmán Coraita, también electo Convencional Municipal en la última elección. En la misma fuerza libertaria también figura la comunicadora y productora radial de Martín Grande, Gabriela Flores, quien será primera candidata a diputada nacional. Además es parte del equipo de prensa de LLA en Salta.

Por otro lado, aparece la abogada, presentadora y ex reina provincial de los estudiantes, Oriana Névora, como candidata a diputada en segundo término por el frente Primero los Salteños. En las últimas elecciones fue cadidata a diputada provincial del departamento San Martín por el PRO, pero no entró.

En tanto, la periodista Marcela Jesús, directora de Semanario el Expreso y conductora radial, encabezará la lista de diputados nacionales por el Partido de la Victoria junto a Sergio Leavy.

A su vez, la periodista Violeta Gil, conocida por su labor en FM Aries, competirá como primera candidata a senadora nacional por el partido Política Obrera.