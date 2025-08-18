Mansfield Minera desmiente hallazgo “colosal” de oro en Lindero

La operadora de la mina de oro Lindero en Salta salió a desmentir una información falsa que circulaba sobre un supuesto hallazgo de 11 millones de onzas de oro, valuado en 37.000 millones de dólares.

La empresa, según NoticiasMineras, aclaró que cualquier anuncio oficial se hará únicamente a través de la página de Fortuna Mining Corp.

Mansfield Minera S.A. emitió un comunicado oficial en el que asegura que “la información publicada en algunos portales sobre un supuesto descubrimiento reciente de un yacimiento de oro de gran escala en la mina Lindero es falsa. La empresa no ha realizado ningún anuncio de ese tipo”.

La noticia falsa comenzó a circular a principios de este año en medios digitales y redes sociales, y fue replicada por portales nacionales y regionales. La magnitud de las cifras y el atractivo del oro como recurso estratégico contribuyeron a que la información se viralizara rápidamente.

La mina Lindero, operativa desde 2020 como la primera explotación de oro a cielo abierto en Salta, mantiene reservas probadas y producción estable, sin reportes de hallazgos que modifiquen significativamente sus estimaciones.

.