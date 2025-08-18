Orán: Se reanuda el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas

Hoy lunes se reanudará en Orán el juicio por el femicidio de Nuri Klimasauskas, la joven de 27 años que fue encontrada sin vida en febrero de 2023 en el patio interno de un edificio céntrico de la ciudad.

El acusado, Gustavo García Viarengo, enfrenta cargos por homicidio doblemente calificado, por la relación de pareja y por mediar violencia de género, en perjuicio de Nuri.

Tras un cuarto intermedio dispuesto el pasado martes, el debate continuará este lunes con la ronda de testimoniales.

Durante la última audiencia, declararon varios testigos del entorno cercano de Nuri:

De manera remota, una amiga de la víctima y un socio laboral y amigo.

De forma presencial, dos amigos y una vecina de Nuri.

Los testimonios apuntaron a describir el tipo de vínculo que la joven mantenía con el acusado y las situaciones en las que compartieron o presenciaron su relación.

Por disposición del Tribunal y a solicitud de la defensa del acusado, todas las audiencias están siendo grabadas, garantizando el registro completo de las declaraciones.