César Alejandro Cuello asumió como Defensor Oficial Penal N° 9

En la jornada de hoy prestó juramento el Dr. César Alejandro Cuello, quien fue designado mediante el Decreto N° 477 del Poder Ejecutivo Provincial como Defensor Oficial Penal del Distrito Judicial del Centro, Defensoría Penal N° 9.

El acto fue encabezado por el Defensor General, Dr. Martín Diez Villa, y contó con la presencia de la Dra. Mirta Lapad, Asesora General de Incapaces, quienes acompañaron al nuevo magistrado en este momento trascendente de su carrera judicial.

Hasta el momento, el Dr. Cuello se desempeñaba como secretario letrado en el Tribunal de Juicio, Sala IV, donde desarrolló una reconocida labor caracterizada por el compromiso, la solvencia jurídica y el acompañamiento constante a la función jurisdiccional. Su designación constituye un reconocimiento a esa trayectoria y un paso significativo en el fortalecimiento del Ministerio Público de la Defensa.

La incorporación del Dr. Cuello a la Defensoría Penal N° 9 representa un nuevo impulso para la misión institucional de garantizar el derecho de defensa en juicio y el acceso a la justicia de todas las personas, en especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con este nombramiento, la Defensoría General de la Provincia continúa consolidando un servicio de defensa pública eficaz, accesible y cercano a la comunidad, en línea con los principios constitucionales y convencionales que rigen la protección de los derechos fundamentales.