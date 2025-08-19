Siguen los problemas en el RENAPER y no se pueden pagar los DNI y Pasaportes

Desde hace varios días la página del RENAPER registra problemas por lo que no se pueden abonar los trámites tanto de documentos como de pasaportes.

Esta falla viene generando malestar entre los salteños debido a que no puede cumplimentar con sus trámites y tampoco se está cumpliendo con los turnos correspondientes.

Se trata de una falla a nivel nacional, por lo cual desde el ente provincial se solicitó una pronta solución, ya que la situación perjudica a los ciudadanos que tenían turno asignado y no pueden abonar el trámite correspondiente.