Nicolás Vázquez, luego de que Gimena Accardi confesara su infidelidad: “Tenemos que entenderlo y no juzgarlo”

Luego de que Gimena Accardi haya confesado que fue infiel y eso, sumado a otros conflictos, marcó el fin de su relación con Nicolás Vázquez tras 18 años juntos, el actor enfrentó a la prensa y dio su postura sobre todo el conflicto mediática que rodea a su separación.

Nico Vázquez habló en el lobby del Teatro Lola Membrives, donde de jueves a domingos realiza la obra Rocky.

El actor tomó la decisión de convocar a la prensa en el teatro este martes por la tarde y hablar "por última vez", aunque hoy no tenga funciones, para que el escándalo no interfiera con las próximas funciones de Rocky.

"Voy a hablar yo. Me da mucha vergüenza...", comenzó diciendo el actor, que al principio no aceptó preguntas.

"Tengo la necesidad de atenderlos porque es de público conocimiento lo que estamos viviendo. Hoy Gime decidió hablar y la verdad es esa... La quiero acompañar, desde el lugar que yo puedo hacerlo. Para mí siempre va a ser una persona muy importante siempre. Somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuvo con ella, fui a nuestra casa para acompañarla, porque obviamente fue una mañana muy movida", señaló Nico.



"Me parece muy delicado entrar en detalles, no lo voy a hacer. Sí aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solo lo que ella pasó sino como se embarró nuestra relación, que es una historia muy linda. Fueron 18 años de muchas cosas. Obviamente no somos una pareja perfecta, como pensaba el público. Nos pasaron muchas cosas y siempre las enfrentamos con amor. Veníamos mal hace mucho tiempo, veníamos peleándola hace muchos años", siguió el actor, que destacó que con Accardi "nos estamos divorciando".

"Me parece una mujer con unos ovarios increíbles, no me gustó el momento que vi hoy, no me da mucha gracia", aseguró luego Nico, haciendo referencia a los dichos de su ex en OLGA, donde buscó aclarar que su infidelidad no fue con Andrés Gil, su compañero en la obra En otras palabras, que cuenta con producción y dirección de Nico Vázquez.

"Hace un tiempo que no veíamos bien, y después eso (por la infidelidad) son cosas que suceden. Nadie está exento. Y como le dije a ella, no la define. La definen los 18 años de amor, de ser una familia súper fuerte, de demostrar que podemos ser familia sin tener hijos, con mascotas, con amigos, con mucha gente en común, y compartiendo hasta el trabajo, viendo el crecimiento de ambos", expresó.

Luego, al abrir el juego a preguntas, Nico enfrentó el rumor de que Accardi tendría una relación con Andrés Gil, actual pareja de Cande Vetrano.

"Es fuerte escuchar eso, porque no... es una verga que pase esto, perdón la palabra. Pero no... por eso ella salió a hablar. Andrés está en la obra de teatro, se van de gira, la gira sigue, él tiene un bebé muy chiquito... Eso, no mucho más", sostuvo el también director teatral.

Luego, Nico aseguró que no hay posibilidad de una reconciliación y volvió a aclarar que la infidelidad de Accardi no fue el hecho que marcó la separación: "Hoy no, nos estamos divorciando, es la verdad. Siento que es lo más sano. No es que por esto que pasó nos separamos, esto fue consecuencia de un año de pelearla, de hacer terapia... Es entendible, es lo que les pasa a la mayoría de los seres humanos. Y tenemos que entenderlo y no juzgarlo". /Clarín