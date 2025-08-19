El Gobierno no descarta acudir a la Corte Suprema si el Congreso rechaza los vetos a las leyes de jubilaciones y discapacidad

El Gobierno nacional analiza recurrir a la Corte Suprema de Justicia en caso de que el Congreso insista en rechazar los vetos presidenciales a las leyes de aumento jubilatorio, moratoria previsional y emergencia en discapacidad. La estrategia, encabezada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto al viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y equipos de Procuración del Tesoro, incluye también la opción de acudir al fuero Contencioso Administrativo.

En Balcarce 50 aseguran que no promulgarán las iniciativas votadas en la última sesión del Senado y que buscarán dilatar su aplicación por vía judicial. "Bajo ningún aspecto vamos a promulgar las leyes. Los fondos no se van a gastar", remarcan desde la Casa Rosada, donde rechazan el argumento de que el veto presidencial haya validado la sesión.

El oficialismo se propone cuestionar la legalidad de la autoconvocatoria de la Cámara alta, apelando al artículo 32 de su reglamento, y sostendrá que las fuentes de financiamiento de las normas apenas cubren un 15% del costo total. En paralelo, anticipan que también podrían vetar el proyecto que amplía los fondos para las provincias mediante ATN y el impuesto a los combustibles.

De cara a la sesión de este miércoles en Diputados, el Gobierno admite que espera una "sesión negra", aunque el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, continúan negociando con bloques aliados para alcanzar los 86 votos necesarios para sostener los vetos.