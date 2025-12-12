¿Oriana Névora Secretaria de Gobierno?

Como ya dije el nuevo Jefe de Gabinete, Sergio Camacho, algunos de los nuevos funcionarios asumirán el próximo lunes.

En ese mismo acto, también sería oficializada Oriana Névora como nueva Secretaria de Gobierno, un puesto clave en el núcleo político del Ministerio de Gobierno que estará en manos de Ignacio Jarzún.

Oriana Nevora es una abogada tartagalense que ganó visibilidad en el ámbito público durante los últimos años por su participación en la política provincial, aunque primero dentro del PRO.

Luego saltó como candidata a diputada nacional en el pasado mes de Octubre dentro del frente oficialista que apoya al gobernador de Salta, Primero Los Salteños.

Névora, quien fue reina de la belleza de los estudiantes en su adolescencia, ha adoptado un activo rol en las redes sociales con fuertes denuncias primero en el norte provincial y luego ya en toda la provincia.

