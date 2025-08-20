¿Recapacitaron? Nación ahora analiza un aumento en todas las prestaciones por discapacidad

A través de redes sociales, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno Nacional está evaluando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad, con el objetivo de reforzar la cobertura en todo el país y garantizar un financiamiento más justo acorde a la realidad actual.

Según explicó, la medida, en caso de concretarse, se financiaría con los ahorros obtenidos tras auditar pensiones por invalidez mal otorgadas y poner fin a prácticas irregulares que se prolongaron durante años.

Desde el Ejecutivo destacaron que la decisión busca priorizar la atención de las personas con discapacidad, fortaleciendo las prestaciones médicas, terapéuticas y de apoyo.

Según indicaron, el aumento forma parte de la agenda de mejoras para el sector, con foco en el uso responsable y eficiente de los recursos públicos.

“Cada paso que damos está pensado para asegurar que quienes más lo necesitan reciban una atención adecuada, garantizando al mismo tiempo la transparencia y eficiencia en el manejo de los fondos”, aseguraron desde el Gobierno.