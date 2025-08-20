Outes contra el veto en Discapacidad: "Los objetivos no deben ser numéricos sino las personas"

En medio de la sesión en el Congreso de la Nación donde se debate el veto del Ejecutivo Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado nacional por Salta Pablo Outes dijo que estaba en contra del mismo, pensando que las metas siempre deben procurar el bienestar de las personas, no de los números.

“Siempre creímos que el control de la emisión por parte del Estado, de forma indiscriminada, no nos permitía llevar un país serio, no era el camino para el desarrollo pero puedo decir, con total conocimiento, que los elementos que buscamos apoyar eran herramientas que un gobierno debía tener”, reflexionó primeramente.

No obstante reiteró su aclaración que “la razón de todos los esfuerzos que venimos haciendo es en pro del ser humano como objetivo del gobierno, como objetivo fundamental de un país, de una clase política… no entiendo a la política en que se utilice a la persona como herramienta en búsqueda del déficit”, esgrimió.

A esto continuó hablando ante sus pares diciendo: “El apoyo de nuestro bloque (Innovación Federal) siempre ha sido buscando un estado eficiente y fuerte, pero que tenga por objeto la persona; demás está aclarar la situación en nuestra provincia, con 150.000 personas con discapacidad”, ejemplificó.

Para dar cuenta de los problemas de los discapacitados en la provincia, Outes aseveró que “son personas sin obra social, que no son dueñas de empresas, son personas sin tarjeta de crédito… esa es la composición de nuestro pueblo”.

Dicho esto, el legislador puntualizó que “en el convencimiento de decir que no habrá futuro en el país si nuestros objetivos son simplemente numéricos, pensando que el objetivo son las personas, insisto que estamos en contra del veto, el objetivo es la persona”, concluyó.

“Nuestro objetivo, de nuestras votaciones, son las personas”