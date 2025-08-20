La Municipalidad asistirá a los niños que la ciudad que necesiten atención en el Garrahan

El intendente Emiliano Durand anunció este miércoles la creación de un fondo especial de asistencia para las familias salteñas que deban viajar a Buenos Aires, para recibir atención en el Hospital Garragan.

Según detalló, la iniciativa busca ayudar a las familias que atraviesan una situación complicada con la salud de sus hijos.

“El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar”

El Fondo va a ser gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como una política pública estable. En relación a la asistencia, se buscará cubrir pasajes y alojamiento para el paciente y su familia, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la posibilidad de acceder al tratamiento por cuestiones económicas.

El intendente destacó la importancia del hospital y el personal que abre sus puertas a muchos niños salteños. “El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar” aseveró.