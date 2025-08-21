Ante las subas, YPF ofrece descuentos en el servicio nocturno

Los combustibles continúan con las subas diarias en sus precios, una variación que los salteños vienen divisando en los surtidores.

El móvil de CNN Radio Salta se acercó al surtidor de YPF ubicado en España y Bolívar, donde se vio una suba en Nafta Súper en menos de 24 hs. pasando de $1.407 a $1.417.

A raíz de estas variaciones, desde YPF anunciaron un beneficio exclusivo para los usuarios que tengan su app, ya que podrán contar con un descuento del 6% a aplicarse solo en horario nocturno.

Por esto, aquellos usuarios que carguen combustible entre las 00 hs. y las 6 am, contarán con este descuento que se duplicó ya que antes era del 3%.

Un playero de YPF comentó sobre este descuento a El Once TV y dijo que el combustible esta subiendo todos los días y que una merma es muy difícil: “Algunos clientes dicen sus comentarios, pero tienen que cargar y pagar”.