Más de 200 manifestantes cortan la Ruta 34 en Mosconi por falta de trabajo

Reclamo21/08/2025
corte rn 34

En Ruta Nacional 34 a la altura de la comunidad El Cruce en Mosconi se lleva adelante un reclamo por falta de trabajo con corte total de ruta. 

Esta medida se lleva adelante por más de 200 personas pertenecientes a organizaciones sociales y según manifiestan, la medida se originó por las necesidades que atraviesan, entre ellas la falta de trabajo. 

Bloqueo en Ruta 9: Estudiantes forman "alfombra humana" en protesta

Personal de Gendarmería Nacional se presentó para monitorear la situación y garantizar la seguridad de los automovilistas, ya que el tránsito se vio interrumpido por varias horas, informó Que Pasa. 

Si bien el hecho causó enojo en los conductores que circulaban por la zona, los manifestantes adelantaron que podrían continuar con las medidas hasta obtener respuestas. 

