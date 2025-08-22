Caso Leonel Francia: "11 años de tormento absoluto", la querella descartó que la muerte fuera accidental

El juicio por la muerte de Leonel Francia, el niño de 11 años que falleció en agosto de 2023 en Salta, continúa con su madre, Lidia Raquel Caruso, imputada por homicidio calificado por el vínculo y agresiones leves.

"Leonel vivió 11 años de tormento absoluto"

El abogado querellante de la familia, Sebastián Rodrigo Palacios, explicó en el programa SinVueltas, que Leonel “tenía una vida tormentosa, sufría violencia psicológica, verbal, física, inhumana. Murió con 11 años, fueron 11 años de tormento absoluto”.

Palacios afirmó que la condena que buscan “no es otra que la perpetua” y descartó que la muerte haya sido un accidente: “Está totalmente demostrado que esto fue algo intencional, un homicidio”.

Palacios recordó que existían denuncias previas de maltrato tanto de la escuela como de familiares y que durante la autopsia se confirmó que Leonel “no murió por un accidente, sino por una herida provocada por una fuerza externa”.

Sobre el tiempo de agonía, indicó que podría haber sido de aproximadamente dos horas, aunque los detalles se definirán en las próximas audiencias con los expertos.

"La infancia está en riesgo por abusos, maltratos, explotación laboral o sexual”

El juicio se desarrolla en 14 jornadas, con unos 60 testimonios, y se espera que finalice el 9 de septiembre con alegatos y sentencia.

Palacios destacó la importancia social del caso: “Esperamos que el fallo sea un indicador para que la sociedad entienda que los niños son un emblema que tenemos que cuidar. La infancia está en riesgo por abusos, maltratos, explotación laboral o sexual”.

Sobre la familia, señaló que el padre, José Francia, “está destrozado” y aclaró que no debe ser equiparado con la imputación de la madre. La familia cuenta con apoyo de amigos, familiares, vecinos e instituciones que se han acercado para acompañarlos en este difícil proceso.