Docente denuncia maltratos y agresión de una directora "Estuve a punto de un ACV y me dejó sola"

Un nuevo episodio de violencia pone en escena a docentes del interior. Esta vez se trata de dos colegas de un colegio Secundario de Guachipas.

Según manifiesta una de las mujeres, ella es docente en el colegio secundario rural 5213 de Guachipas hace 4 años pero desde hace algún tiempo, asegura, estar sufriendo violencia de parte de quien sería la Directora de la Institución.

La denunciante se identificó como Sonia Martínez y relató "He tratado por todos los medios de hacer caso omiso a los malos tratos, violencia psicológica y verbal que viene ejerciendo sobre mí persona la directora de la institución, colegio secundario rural 5213 de Guachipas donde presto revista hace 4 años"

Aseguró que manipula la información e ignora sus pedido o mensajes. "Todo tiene un límite y la falta de respeto, es uno de ellos, también el destrato hacia mí persona, no sé, yo aún soy su docente. La directora esconde el libro de temas o se lleva a su casa para completarlo, justo cuando me toca esa aula, no contesta los mensajes, bloquea, solo a mí no me corrige el libro de temas".

Sostuvo que tiempo atrás con un cuadro de salud complicado fue abandonada "Estuve a punto de un ACV, me dejó sola, abandonada por dos horas lejos de mí familia, de mí hijo de 10 años, en el hospital de Guachipas a más de 70 km de mí domicilio".

Por último confirmó que ya hizo la denuncia a través de la supervisora pero hasta el momento no tomaron intervención en su caso, publicó Contacto Noticia.