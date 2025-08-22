¿Cambia el huso horario de los salteños? “No se trata de ahorro energético, sino de salud”

La Cámara de Diputados aprobó ayer el proyecto de ley que propone retrasar una hora los relojes en todo el país, modificando el huso horario de Argentina.

Beatriz García, investigadora del CONICET, dialogó con CNN Salta 94.7 y explicó que la medida está vinculada principalmente con la ubicación geográfica del país: “Lo ideal es que cada país tenga el huso horario correcto, coincidiendo la hora solar verdadera con la hora del reloj, que en nuestro caso corresponde a 4 horas al Oeste de Greenwich”, señaló.

La especialista hizo hincapié en que el mayor impacto no pasa por el ahorro energético, como en anteriores debates, sino por la salud de las personas: “El efecto más importante de este cambio se encuentra en la salud humana. Nuestro organismo evolucionó con un ritmo asociado a las 24 horas, regulado por la luz solar. Cuando esto no coincide, se alteran las actividades diarias”, explicó.

En ese sentido, García ejemplificó la situación en distintas provincias del país: “En Mendoza, por ejemplo, durante el invierno el sol sale recién a las 8:40, lo que prolonga las horas de oscuridad y afecta los ritmos biológicos”.

La investigadora subrayó que la discusión sobre el huso horario no es nueva y que el debate debería estar saldado: “Esta discusión no es de ahora, viene desde hace décadas y me sorprende que algunos diputados digan que falta debate, cuando en realidad es un tema geográfico que ya se habia discutiodo antes”.