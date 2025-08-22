Precaución en Campo Quijano: un incendio complica la circulación en Ruta 36

Interior22/08/2025
incendio

El fuego no solamente afecta a Salta Capital sino también al Valle de Lerma en una jornada que se espera mantenga temperaturas elevadas por la presencia de efecto zonda. 

En las primeras horas de la tarde se registró el incendio de pastizales a la vera de la Ruta Provincial 34, a la altura de barrio Progreso en la localidad de Campo Quijano. 

Debido a la presencia de humo, los automovilistas deben extremar las precauciones al momento de circular por la zona debido a la complicada visibilidad que existe actualmente. 

incendio san lorenzo chicoAlerta por un incendio en la zona de San Lorenzo Chico

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día