Precaución en Campo Quijano: un incendio complica la circulación en Ruta 36

El fuego no solamente afecta a Salta Capital sino también al Valle de Lerma en una jornada que se espera mantenga temperaturas elevadas por la presencia de efecto zonda.

En las primeras horas de la tarde se registró el incendio de pastizales a la vera de la Ruta Provincial 34, a la altura de barrio Progreso en la localidad de Campo Quijano.

Debido a la presencia de humo, los automovilistas deben extremar las precauciones al momento de circular por la zona debido a la complicada visibilidad que existe actualmente.