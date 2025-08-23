Sáenz inauguró obras urbanas en barrio Adolfo Güemes

El gobernador Gustavo Sáenz, acompañado por el intendente Franco Hernández Berni, inauguró importantes obras de infraestructura urbana que incluyen pavimento, conexiones sanitarias y un puente alcantarilla.

En la oportunidad, el Gobernador indicó que la inauguración de estas obras son el reflejo “de lo que creemos debe ser la política porque cada vez que se construye un barrio se debería hacer con todos los servicios, para que todos los vecinos tengan las mismas oportunidades y posibilidades. De eso se trata federalizar lo que hacemos, de distribuir los recursos de manera equitativa entre todos los municipios de nuestra provincia”.

“Sabemos que los recursos son escasos, pero, aun así, debemos gestionarlos de la mejor manera”, afirmó el mandatario.

Asimismo, se refirió al estado de las rutas nacionales y al respecto expresó que “la gente no anda con la Constitución bajo el brazo preguntando de quién dependen las rutas nacionales. Es importante que la gente sepa que el impuesto al combustible que todos pagamos es precisamente para la conservación y el arreglo de esas rutas nacionales”.

Y continuó: “Lamentablemente, esa inversión no se está haciendo de manera adecuada en todo el país. Y esto se nota cada vez más. Quienes han tenido la oportunidad de recorrer otras partes de nuestra querida Argentina se dan cuenta de que en el centro del país hay provincias que tienen autopistas de cuatro carriles, mientras nosotros no”.

Por ello convocó a la unidad de los salteños. “Es en estos momentos que debemos estar más unidos que nunca, defendiendo a Salta y a los salteños. Necesitamos que nos acompañen y nos ayuden en esta tarea. Es cierto que alguien dijo que venía a despertar leones, pero parece que los leones de Salta son herbívoros porque no pelean por su gente. Nosotros venimos a despertar a los gauchos infernales que defendieron esta tierra para que fuera libre y soberana”, señaló.

Por su parte, el intendente destacó que las obras son la evidencia del destino de los impuestos de los vecinos. Se refirió a la transformación del barrio, que antes era casi intransitable, y señaló: "El pavimento de primera calidad, los desagües y el nuevo ingreso son sólo la primera etapa. Anuncio que pronto comenzará la segunda fase, que incluirá el pavimento de todas las calles internas del barrio".

El intendente agradeció al gobernador por priorizar la llegada de obras federales a cada rincón de la provincia. También señaló que el barrio fue uno de los primeros en implementar un sistema de seguridad comunitaria, lo que ha resultado en una drástica reducción de los delitos.

Las obras

Se realizó pavimento de hormigón simple en accesos y calles perimetrales del Barrio Adolfo Güemes.

Este barrio, uno de los últimos adjudicados por el IPV no poseía pavimento por lo que se ejecutaron 465 metros lineales (7 cuadras) de la calle de frente y lateral Norte, ancho de calzada 4,50 m, un total de 2876 m2 de Hormigón H 21.

Está preparado el terreno para continuar con 400 metros lineales (8 cuadras) con un total de 2710 m2, en este lateral Sur se realizaron 10 conexiones domiciliarias de la red de agua y cloacas.

También se construyó un puente alcantarilla en acceso sur del barrio y RN 34 y el pavimento de ambos accesos desde ruta 34.-

Acompañaron funcionarios provinciales y municipales, legisladores y vecinos, entre otros.