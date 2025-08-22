Jarsún: “El gobernador me convocó a ser candidato”

El candidato a senador nacional por el frente Primero los Salteños, Ignacio Jarsún, aseguró que su postulación responde a una decisión del gobernador Gustavo Sáenz y al consenso de intendentes de distintos puntos de la provincia.

En primer lugar, durante su visita a Sin Vueltas, se refirió al rol que debió asumir y como se desarrolló el trabajo en Aguas del Norte durante los últimos dos años.

“Hay legisladores que no consiguieron nada para Salta y encima votan en contra de los salteños"

“Aguas del Norte en todas las encuestas era el problema número tres para la sociedad salteña. Mi familia decía: ‘Eso es un paredón de fusilamiento’. Hoy no está óptima, pero es incomparable con lo que vivimos. Resolví muchísimos problemas y mejoramos la vida de cientos de miles de personas”, expresó sobre su gestión en la empresa estatal, donde destacó mejoras en localidades como Mosconi, Tartagal y Aguaray que pasaron de contar con pocas horas de servicio al día a tener provisión continua.

Sobre su candidatura, Jarsún señaló: “Yo no quería ser candidato, lo vengo diciendo en cada medio. Pero me llamaron unos 40 intendentes pidiéndome que participe. Sentí un consenso natural y la aprobación a este trabajo. Si me hubiese ido mal en Aguas del Norte, no me podrían haber considerado para nada. El gobernador analizó la situación y me convocó”.

En ese marco, cuestionó a los actuales representantes nacionales: “Hay legisladores que no consiguieron nada para Salta y encima votan en contra de los salteños. Nunca me tocó la puerta un legislador de otro sector para preguntar en qué podían ayudar. El Alteo de Limón, una obra de 14.000 millones, lo terminó pagando la provincia cuando el compromiso era de Nación. Eso no puede volver a pasar”.

Por último, sostuvo que su proyecto se centrará en la defensa de los intereses provinciales: “Queremos un proyecto que defienda a los salteños por sobre todas las cosas. Coincido con sostener el equilibrio fiscal: Salta lo viene logrando hace seis años con obras y responsabilidad. Nosotros queremos ir en ese mismo alineamiento”.