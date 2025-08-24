Siniestro vial: Se quedó sin frenos y chocó contra una verja

Momentos de tensión se vivieron en el centro de El Carril tras un grave siniestro vial registrado hace instantes. Un vehículo se incrustó contra la verja de una vivienda ubicada sobre calle Güemes, entre Luis Burela y la Ruta 68, dejando a una familia herida, con al menos una menor lesionada y otra bajo observación.

El conductor del auto explicó que el freno se cortó y que impactar contra la verja fue “la única manera de detener el vehículo”, lo que evitó que el siniestro terminara con consecuencias más graves.

Operativo y corte parcial

Personal de ambulancias y Policía de Salta trabaja en el lugar para asistir a los heridos y trasladarlos al hospital más cercano. La Ruta 68 permanece parcialmente cortada mientras se desarrollan las tareas de rescate y control.

Vecinos describieron momentos de desesperación al ayudar a liberar a las víctimas, especialmente a las menores, que estaban visiblemente asustadas.

Las autoridades investigan ahora las condiciones mecánicas del vehículo y el contexto en el que se produjo el siniestro.