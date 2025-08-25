Se cumplen 77 años del terremoto que sacudió Metán

Hace exactamente 77 años, un fuerte sismo de 7 grados despertó a la provincia a las 3 de la madrugada. El epicentro se registró en la cuenca de Metán y provocó grietas en viviendas, muros caídos y el repique de campanas en varias iglesias.

El arzobispo de Salta en ese entonces, monseñor Roberto José Tavella, abrió las puertas de la Iglesia del Milagro para que los habitantes pudieran refugiarse y ofrecer sus oraciones en medio del desastre.

Nueve días después del terremoto, el 4 de septiembre de 1948, se realizó la primera procesión del Milagro en Metán. Encabezada por el padre José Mir, la procesión partió de la Escuela Belgrano y recorrió las principales calles de la ciudad hasta la ruta nacional Nº 34. Este evento, que reunió a unas 10.000 personas, marcó un momento histórico para la comunidad, con un fervoroso desfile de antorchas y oraciones.

Desde entonces, cada 25 de agosto, la ciudad de Metán conmemora aquel episodio con el tradicional Pacto de Fidelidad al Señor y la Virgen del Milagro, una ceremonia que recuerda la protección divina y refuerza la devoción de los fieles.