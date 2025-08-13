Robos y daños por más de $1 millón en una casa de tecnología en pleno centro de Tartagal

Durante la madrugada del martes, un local comercial, del rubro tecnólogía, ubicado en pleno centro de la ciudad de Tartagal, frente a la plaza San Martín, sufrió la rotura de una vidriera y el robo de mercadería.

Según relata la propietaria "estaba trabajando, mi marido tuvo que viajar, nos dimos con la noticia a la madrugada así que bueno vinimos y vimos todo roto. Las cámaras muestran que fue a las 3.52. El sereno que siempre anda acá, tampoco lo vemos y estamos frente al casino que está toda la noche abierto, nadie vio nada, voy a ver los vecinos a ver si me pueden colaborar con las cámaras".

La mujer dijo que se habrían llevado 3 celulares, cargadores, auriculares, calculando a la vista, unos $800 mil sin contar los daños daños. "Ya nos paso en el otro local en la españa al final, un chico de la calle, reventó el vidrio con una piedra, nos llevó un par de cosas pero los vecinos lo atraparon. Al otro día ya estaba libre. Por la maldita droga pasan estas cosas".

Por último pidió a la comunidad estar alerta y si tienen alguna información denunciar o contactarse con ella, publicó Multivisión.