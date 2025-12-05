Rompió la ventanilla de un auto y se llevó $15 millones en Orán

Policiales05/12/2025
Un delincuente se llevó casi $15 millones, además de una computadora y una chequera, tras romper la ventanilla de un auto estacionado en la calle Laprida, San Ramón de la Nueva Orán.

Se analizan cámaras de seguridad de comercios cercanos y del sistema 911 para reconstruir la ruta del delincuente. Peritos relevaron huellas y restos de vidrio, y se esperan testimonios de posibles testigos.

Comerciantes de la zona reclamaron mayor presencia policial y cuestionaron el traslado de grandes sumas de dinero sin custodia.

La investigación busca determinar si el ladrón actuó solo o si contaba con apoyo logístico, lo que alimenta la hipótesis de un seguimiento previo al vehículo. Hasta el momento, no hay detenidos. 

