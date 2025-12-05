Rompió la ventanilla de un auto y se llevó $15 millones en Orán

Rompió la ventanilla de un auto y se llevó $15 millones en OránPoliciales05/12/2025
Un delincuente se llevó casi $15 millones, además de una computadora y una chequera, tras romper la ventanilla de un auto estacionado en la calle Laprida, San Ramón de la Nueva Orán.
Se analizan cámaras de seguridad de comercios cercanos y del sistema 911 para reconstruir la ruta del delincuente. Peritos relevaron huellas y restos de vidrio, y se esperan testimonios de posibles testigos.
Comerciantes de la zona reclamaron mayor presencia policial y cuestionaron el traslado de grandes sumas de dinero sin custodia.
La investigación busca determinar si el ladrón actuó solo o si contaba con apoyo logístico, lo que alimenta la hipótesis de un seguimiento previo al vehículo. Hasta el momento, no hay detenidos.
Últimas noticias
Se presentó oficialmente el Cuerpo Interdisciplinario de Asistencia a la Defensa Pública
InformateSaltaJusticia05/12/2025
Te puede interesar
Fin de año seguro: Más controles contra punguistas, pirotecnia ilegal y alcohol al volante
Por Sebastián Quinteros NavarroPoliciales05/12/2025
Intentó robarle el celular a un policía y lo atraparon
Por Carolina Perez CentenoPoliciales03/12/2025
Robó un celular y mordió a un policía
Por Carolina Perez CentenoPoliciales03/12/2025
Un menor de edad atacó con un cuchillo de carnicero a un oficial de policía
Por Guillermo CaliuoloPoliciales02/12/2025
General Güemes: Atacaron a un oficial de policía en un boliche
Por Guillermo CaliuoloPoliciales02/12/2025
Lo más visto
Cambios en el gabinete: Durand achica estructura y prepara una gestión más dinámica
InformateSaltaMunicipal04/12/2025
Ser pobre, clase media o millonario en Argentina. ¿Y vos de qué clases sos?
Por Federico StornioloSociedad04/12/2025