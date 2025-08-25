Intentaron evadir un control policial, al detenerlos les encontraron una réplica de arma de fuego

En la madrugada del domingo, en Barrio El Rosedal, un patrullaje preventivo permitió la detención de tres sujetos armados.

Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales, con colaboración de la Policía Rural y Ambiental, detuvieron ayer a la madrugada a tres jóvenes mayores de edad durante un patrullaje preventivo en avenida Zacarías Yanci al 600.

Los sujetos habrían intentado evadir un control policial y, tras una rápida intervención, fueron detenidos.

Durante el procedimiento se les secuestró una réplica de arma de fuego y un arma blanca.

Intervinieron la Fiscalía Penal jurisdiccional y el Juzgado de Garantías 3.