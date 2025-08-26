A pesar del freno a su disolución, afirman que "siguen vaciando" Vialidad Nacional en Salta

A pesar de que el Congreso Nacional frenó el decreto del Gobierno que preveía la disolución de Vialidad Nacional, el organismo sigue sufriendo un “vaciamiento” que paraliza sus tareas de mantenimiento en Salta, una situación que, según los trabajadores, pone en riesgo la seguridad vial de las rutas.

¿Cuál es la situación? La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Verónica Berlasso, advirtió por FM Profesional que la situación es "crítica" debido al "desfinanciamiento casi total" que sufren, lo cual les impide operar con normalidad.

La dirigente afirmó que, si bien el dinero para el organismo fue enviado, su destino es un misterio: "La plata fue enviada a Vialidad Nacional, son $300.000 millones que nadie sabe dónde están", señaló precisando que esa falta de recursos afecta directamente las tareas de mantenimiento. "No podemos continuar con la compra de combustibles, debemos mucho dinero a YPF y se cortó la provisión", explicó Berlasso suman la paralización de trabajos como corte de pastos y el bacheo, lo que se traduce en un deterioro progresivo de las rutas.

Berlasso se mostró consciente del malestar de los usuarios que transitan las rutas, quienes perciben la falta de mantenimiento sin conocer el trasfondo. "La gente dice que no hacemos nada, pero la realidad es que no tenemos dinero para seguir trabajando; estamos atados de pies y manos", afirmó, reflejando la frustración de los trabajadores.

La gremialista consideró que la medida del Gobierno es parte de un plan de vaciamiento. Aunque el Congreso rechazó el decreto 461/2025 que ordenaba el cierre del organismo, el Ejecutivo continúa aplicando medidas de ajuste. En este sentido, puso como ejemplo al INTA, donde se ha notificado a 400 técnicos que quedaron sin empleo.

"Con Vialidad lo que se buscaba era directamente el cierre total", enfatizó Berlasso, quien señaló que el Gobierno desconoce el funcionamiento del organismo y "lo único que quieren es cerrar organismos sin medir consecuencias". En su opinión, la política nacional es la de un "vaciamiento progresivo" del Estado, que en el caso de las rutas tiene un impacto directo en "vidas humanas".