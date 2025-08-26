Villada alzó la voz por el escándalo en ANDIS: “Esperamos que se tomen medidas ejemplares"

El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un caso que escaló hasta el Congreso y que involucra de manera indirecta a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Nos parece algo que nos da mucha pena, fue un gobierno que dijo que iba a cambiar muchas cosas, esperamos que se tomen medidas ejemplares, eso no puede pasar”, expresó Villada.

Además, remarcó la necesidad de que la administración nacional actúe con firmeza frente a las denuncias.