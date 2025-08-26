Villada alzó la voz por el escándalo en ANDIS: “Esperamos que se tomen medidas ejemplares"Política26/08/2025
El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, se refirió al escándalo por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), un caso que escaló hasta el Congreso y que involucra de manera indirecta a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
"Los expedientes están en trámite hace 4 meses": Reclamo en Salta por la falta de prestaciones en Incluir Salud
“Nos parece algo que nos da mucha pena, fue un gobierno que dijo que iba a cambiar muchas cosas, esperamos que se tomen medidas ejemplares, eso no puede pasar”, expresó Villada.
Además, remarcó la necesidad de que la administración nacional actúe con firmeza frente a las denuncias.
