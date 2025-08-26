“Los expedientes están en trámite hace 4 meses": Reclamo en Salta por la falta de prestaciones en Incluir Salud

En Salta Capital, familiares de personas con discapacidad y jubilados se manifestaron frente a la sede de Incluir Salud para denunciar los recortes en las prestaciones, que estarían afectando directamente el acceso a insumos y terapias esenciales.

Entre los testimonios, se destacó el de Ana Enrique, afiliada a la obra social, quien expresó su angustia ante la situación: “Estamos luchando para que Brian vuelva a su lugar, desde los 9 años que asiste, él necesita rehabilitación. Esto le está afectando, no se quiere levantar, así que es tremendo para nosotros”.

La mujer relató que: “La única respuesta que tenemos es que los expedientes están en trámite, hace 4 meses nos están diciendo eso”.

Aunque Brian continúa recibiendo su medicación, la falta de acceso a las sesiones de rehabilitación estaría impactando seriamente en su salud física y emocional. “Él necesita la terapia de la rehabilitación y el no ir está afectando su psiquis”, añadió Ana.

Los manifestantes reclamaron una respuesta urgente de las autoridades, ya que los recortes no solo ponen en riesgo la calidad de vida de los pacientes, sino que también generan incertidumbre en cientos de familias que dependen del programa para sostener sus tratamientos.