Alumnas a las patadas, a metros del colegio: Activan medidas de protección

Tras la viralización de la pelea de dos alumnas a metros de su escuela en Rosario de Lerma, la Fiscalía Penal Juvenil tomó cartas en el asunto.

Carolina Mateo Bellini, fiscal penal juvenil 2 interina, intervino en la causa que involucra a las dos adolescentes que tuvieron una gresca en la vía pública.

Con esta intervención se peticionó medidas de protección autorizadas por el Juzgado Penal juvenil 3, estableciendo la prohibición de ejercer actos de violencia. Además, se dio intervención a la Asesoría de Menores e Incapaces en turno.

Desde la Fiscalía Penal Juvenil se pidió a las autoridades del establecimiento educativo involucrado emitir un informe sobre el abordaje del conflicto desde la institución, para evitar situaciones similares en el futuro dentro del ámbito escolar.

Las medidas adoptadas tienen carácter preventivo, y buscan evitar que se generen circunstancias que agraven la situación.