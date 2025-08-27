Contrabando en la frontera: Comerciantes viven "una doble crisis" y piden baja de impuestos

Tema del cual InformateSalta se ha hecho eco constantemente las últimas semanas ha sido la problemática del contrabando y el paso ilegal de mercadería en la frontera norte entre Argentina y Bolivia por suelo salteño, teniendo un impacto directo como perjudicial al comercio.

En ese contexto el presidente del Centro de Empresarios de Tartagal, Franco Galeano, señaló que el comercio está viviendo “una doble crisis” en el norte provincial, no solo por los embates económicos que atraviesa el país, sino que se acrecienta por la competencia desleal con la mercadería que entra desde el vecino país.

Así lo dijo en diálogo con Mosconi TV Color donde enfatizó: “Vivimos una doble crisis en el norte salteño, una crisis es la que la estamos viviendo en todo el país, con una baja del consumo, y otra en la frontera, con un dólar caro, somos caros para vender”.

Dicho esto se explayó al comparar que “de 100 pesos que sale un producto, 48 son impuestos, el comerciante de Tartagal, de Aguaray, de Orán, compra un producto que está lleno de impuesto y compite con muchos productos que ingresan de la frontera con una situación desleal, ilegal”.

“La situación está complicada, está fea, esperamos una baja impositiva para estar en una situación pareja”

Algo que Galeano aclaró es que no están en contra que la gente viaje a Bolivia a comprar, pues es libre de hacerlo, pero “exigimos un trato justo ante la ley, a nosotros nos exigen toda esta carga impositiva, cumplimos a la ley, pagamos todos los contribuyentes mientras cierran negocios, en Orán cerraron 40 locales y en Tartagal es similar”.

Por último demandó que “se haga cumplir la ley”, necesitando en ese sentido “una decisión política, debe controlar a los camiones que vienen cargadas de huevo, de electrodomésticos… esa es una avivada, distinto es una persona que va y compra 30 huevos, necesitamos que se hagan cargo” del contrabando, requirió.

“Entre 70% y 80% del comercio es ilegal en el departamento San Martín”